La derecha sale en tromba contra los indultos del 'procés' tras el informe "demoledor" del Supremo

Toda la derecha ha salido en tromba para dejarle muy claro al presidente Pedro Sánchez que si se le ocurre apretar el botón de los indultos a los presos del 'procés', les tendrá en bloque en contra. "Infamia", "indignidad", "traición", "humillación", "vergüenza", "esperpento" ... los líderes de la derecha no han ahorrado en calificativos gruesos.

La derecha anuncia una catarata de recursos ante los tribunales de Justicia , mociones en todos los parlamentos y ayuntamientos "para que los partidos se retraten", y la formación de Abascal da un paso más y lleva días anunciando que no dudará en agitar la calle contra Sánchez.

El PP apela al PSOE 'verdadero' y Arrimadas rompe con Sánchez

Los populares de momento no están por salir a la calle, a pesar de que su exportavoz, Cayetana Álvarez de Toledo, se lo ha reclamado ya a su partido. "Lo que hay es un tiempo para salir a la calle a manifestarse contra Pedro Sánchez y sus inmorales e inútiles indultos. Y es ahora", exigía desde las redes sociales.

Fuentes de la dirección nacional del PP inciden en que a Sánchez le va a costar mucho explicar los indultos a su electorado. "Es un pierde pierde para él en términos electorales. En su partido no lo entienden. El PSOE está vivo y esto no lo va a aceptar. No es una cosa del PP", explican desde Génova. Señalan que es "una irresponsabilidad "hacer firmar al rey el decreto de los indultos".