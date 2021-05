La derecha vuelve a retratarse en Colón: parecidos y diferencias con la foto de 2019

El 13 de junio habrá una nueva 'foto de Colón', aunque no será igual. Estarán los tres partidos juntos porque nadie quiere renunciar a la batalla de los indultos. Otra cosa son sus líderes. Ni Casado ni Arrimadas quieren repetir aquella imagen al lado de Vox. El PP y Ciudadanos no han aclarado si sus máximos dirigentes asistirán. Lo que no cambia es la razón última de la convocatoria, las supuestas cesiones de Sánchez al independentismo catalán. Estos son los parecidos y las diferencias entre Colón 2019 y Colón 2021.

La convocatoria de la concentración

El PP estará en Colón, Casado no se sabe

Los populares no tenían previsto salir a la calle a diferencia de Vox que había amenazado con calentarla desde el primer momento. Al final se han visto arrastrados para que Abascal no monopolice en solitario el enfado contra Sánchez. Pero el PP no quiere la misma 'foto de Colón' de hace dos años y cuatro meses. Casado quiere distanciarse de Abascal y de momento, la incógnita sobre si estará presente o no se mantendrá.