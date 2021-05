Cuatro diputados de Cs abandonan el grupo en las Cortes Valencianas y pasan al grupo de no adscritos

Los cuatro diputados, que no han renunciado a su acta y pasaran a ser no adscritos, señalan que toman este nuevo rumbo con “tristeza” después de “una larga reflexión” y aseguran que se marchan para no traicionar los valores de Ciudadanos “diciendo no al sanchismo”, y acusan a la dirección nacional de falta de “autocrítica” y de “seguir agarrándose a la silla sin asumir ninguna responsabilidad”.