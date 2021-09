La detención de Puigdemont aviva el independentismo e interfiere en la negociación de los Presupuestos

La agenda del reencuentro no gana para sustos. La detención de Carles Puigdemont ha venido a ser, valga el símil tan propio de estos días, una erupción volcánica en el territorio del diálogo recién iniciado entre el Gobierno y la Generalitat. Primero, el estruendo. Luego, el humo. Lo siguiente es observar el camino que toma la lava. Y los destrozos que provoca.

El Gobierno no está por labor de que el episodio de Cerdeña y los avatares de Puigdemont arruinen los avances del llamado reencuentro, por escasos que hayan sido. “ El diálogo es hoy, si cabe, más necesario . Lo fue hace diez años, lo fue en 2017, lo es hoy y lo será en el futuro”, fue lo primero que dijo Sánchez tras la detención.

Su invitación a seguir hablando “para que los catalanes puedan superar el trauma que supuso lo ocurrido en 2017”, tenía un claro destinatario: ERC. Formación con la que, a todo esto, cuenta para la aprobación de los próximos Presupuestos del Estado. Razón de más para intentar que el caso no se desboque . Si Moncloa hubiera podido elegir un momento para la detención, sin duda no hubiera sido este.

Los republicanos son el otro gran pilar de la mesa de diálogo. A ellos, la detención les complica especialmente el discurso. El momento le exige a su líder y President, Pere Aragonés exhibir cintura para mantener abierta la puerta al diálogo con el Gobierno (el propio Oriol Junqueras se ha mostrado partidario de no romper la mesa) mientras, de cara a la parroquia independentista, evita transmitir la idea de que abandona a su suerte a Puigdemont.

Lo que dijo, aunque rotundo, rozando incluso la sobreactuación, no cambia, en todo caso, el planteamiento con el que ya se sentó en la mesa de diálogo. Y no, no habló de romper.