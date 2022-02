Díaz insta a ERC a negociar "con seriedad" en un último intento para salvar la reforma laboral con los socios

ERC sigue en el no: "Si no ofrecen nada, nosotros no nos podemos mover"

El Gobierno vende los datos de empleo de este miércoles como un efecto de la reforma laboral en vigor

Los dos votos de UPN pueden ser decisivos: "Es posible todo"

Tiempo de descuento para aprobar la reforma laboral. No se habla de otra cosa en los pasillos del Congreso. La hora de la votación se acerca y las cuentas siguen muy ajustadas para el Gobierno que intenta cerrar una mayoría con Ciudadanos y todos los partidos minoritarios ante el enroque de sus socios de investidura. Aún así, la vicepresidenta Yolanda Díaz no se resigna y casi a la desesperada, ha hecho un último llamamiento a ERC. "Quedan 24 horas. Hay tiempo. El tiempo no es una excusa. Instamos a ERC a que nos sentemos con seriedad a negociar en una mesa", ha dicho.

Díaz defiende que se han ofrecido propuestas respetando el acuerdo del diálogo social que "no han sido respondidas". La ministra de Trabajo ha querido salir a responder a Gabriel Rufián que unos minutos antes, en el mismo escenario, había confirmado que su partido sigue anclado en el no. Se quejaba de que el Gobierno no estaba ofreciendo ninguna alternativa a las reivindicaciones que han planteado. "Si no se mueven, si no ofrecen nada, nosotros no nos podemos mover", ha enfatizado el portavoz de ERC.

Si no se mueven, si no ofrecen nada, nosotros no nos podemos mover (Gabriel Rufián)

Ha denunciado que alguien en el Gobierno "se ha pasado de frenada" al creer que los republicanos aceptarían apoyar un decreto que no deroga la reforma laboral del PP. "Es un trágala" que "sólo le gusta a Ciudadanos", ha lamentado. Rufián, eso sí, ha garantizado que su partido escuchará hasta el último minuto. Para el dirigente republicano, hay una parte del Gobierno más preocupada de intentar "vender su relato" que "sacar su reforma".

En ese último esfuerzo para atraer a los aliados, Yolanda Díaz, la vicepresidenta económica Nadia Calviño y el PSOE se han lanzado a destacar que los datos de empleo de este miércoles son un primer efecto de la reforma que está en vigor desde el 1 de enero.

Los datos "positivos" de la reforma

Según la ministra de Trabajo, el 15% de contratación indefinida en enero se debe "sin lugar a dudas" a la reforma. Para la vicepresidenta económica, las cifras "avalan que es buena para el país". En la misma línea, el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, subraya que se está creando empleo estable en el primer de vigencia del pacto alcanzado con empresarios y sindicatos.

Todo el foco y la presión se ejerce sobre los partidos del no. "Los grupos políticos que voten en contra van a tener que explicar a los trabajadores de este país por qué el viernes se van a levantar con menos derechos de los que hoy tienen. Mañana lo que se vota es si esta norma que esta en vigor decae y entra en vigor la del PP", ha dicho Díaz.

En una mañana de llamadas, conversaciones y trasiego en los pasillos, Díaz ha sido la más habladora. El resto de ministros se ha limitado al "estamos trabajando" de María Jesús Montero, las cosas "van bien" de Félix Bolaños o el "todos los votos valen y son positivos para esta reforma", de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.

Los votos de UPN, decisivos

El Gobierno sigue pendiente de la calculadora porque la votación se presenta ajustadísima. La diferencia entre el bloque del sí y el del no puede ser de tan solo unos diputados. Los más buscados en los pasillos han sido los dos de UPN. El voto de los navarros puede ser determinante para hacer inclinar la balanza. "No tenemos tomada la decisión. Es posible todo", ha dicho Carlos García Adanero.

Tomarán su decisión a última hora y mirando por el rabillo del ojo al PNV que mantiene su rechazo a la reforma si no recoge la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales.