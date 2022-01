Díaz redobla la presión a ERC para salvar la reforma laboral

A pesar de que los republicanos están ahora mismo en el no, Díaz no tira la toalla . "Confío en la negociación con ERC", "vamos a seguir hasta el último minuto", reiteró a lo largo del día. La número tres del Ejecutivo ha elogiado la buena relación con Esquerra y su papel clave en leyes complejas que ha sacado adelante su Ministerio como la de los riders, los ERTE o el trabajo a distancia.

Para los morados, no hay alternativa viable a la mayoría de la investidura , "ni política ni numéricamente". Recuerdan que los votos de Ciudadanos no bastan para aprobar el decreto y serían necesarios todos los partidos minoritarios y regionalistas. Y aún así, las cuentas serían muy ajustadas para el Gobierno. El empeño de Podemos tiene como objetivo el largo plazo. Quedan dos años de legislatura y pretenden seguir avanzando con los socios que hicieron presidente a Sánchez.

Fuentes socialistas ya han dejado claro que la reforma laboral no se va a tocar, no se va a tramitar como proyecto de ley y no se van a ofrecer contrapartidas a los grupos que están en el no. Además, advierten que todo lo que ponga encima de la mesa Yolanda Díaz tiene que tener el visto bueno del PSOE, que es el partido mayoritario con 120 diputados.