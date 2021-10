Diez años del fin de ETA: Otegi monopoliza la celebración y ahonda la división entre izquierda y derecha

Diez años después, el aniversario del fin de ETA más que una fiesta ha degenerado en un festín de acusaciones, reproches y maniobras políticas. La fecha, redonda, animaba a complacerse en la distancia cada vez mayor en la que quedan los últimos tiros. No ha sido así. O no del todo.

En las propias filas socialistas hay irritación, enfado incluso por la soltura con la que el dirigente de Bildu relacionó presos y presupuestos. No ha sentado bien, lo que no quita para que el Gobierno, ante las acusaciones de la derecha, defienda su libertad para negociar apoyos “sin excepciones”. También con la izquierda abertzale, pese a que sus votos, por cierto, no le son imprescindibles para sacar adelante las cuentas del próximo ejercicio. “Yo con Bildu hablo de números”, ha reconocido públicamente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para evidenciar que no lo hace a espaldas de nadie y precisar que es solo de números. Que los presos no están en la ecuación.