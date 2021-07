Los diez errores ortográficos de Toni Cantó en una semana, del mal uso de las comas al 'cruzemos'

Los fallos más habituales de Cantó en sus mensajes de Twitter son los relacionados con la colocación de las comas . Este pasado miércoles, el exportavoz de la formación naranja agradecía a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su nombramiento al frente de la Oficina del Español con un tuit que contenía varios errores con las comas, que no usaba para separar el vocativo y sí empleaba entre sujeto y predicado:

“Gracias Isabel Díaz Ayuso por la confianza. El español es la segunda lengua más hablada del mundo y genera muchas oportunidades para crear riqueza y empleo; la izquierda y el nacionalismo que la arrinconan, no han querido aprovecharlas. Madrid, lo hará ”, se podía leer en el tuit.

La propia Real Academia Española (RAE) corregía sus errores en un tuit : "No se escribe coma entre sujeto y predicado; por lo tanto, sobra la coma que sigue a la relativa especificativa 'que la arrinconan'".

El mensaje fue después eliminado y publicado de nuevo. Sin embargo, su corrección no impidió las burlas en redes sociales, teniendo en cuenta, además, que en el tuit Cantó agradecía su nombramiento al frente de un organismo que, precisamente, pretende "defender y promocionar el español".

Pero no queda ahí la cosa. Sus errores con las comas se han repetido en varias ocasiones. Este mismo viernes y varias horas después de su polémico error, el exportavoz de Ciudadanos volvía a colocar de forma errónea este signo de puntuación :

Dos días después, Cantó se hacía eco de una publicación de Okdiario, replicando el fallo en el titular del diario con el término "ex empresa". Tal y como indica la RAE, el prefijo 'ex' debe escribirse unido, y no separado, a la unidad de significado cuando "es univerbal, es decir, cuando está constituida por una sola palabra".