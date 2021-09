Las difusas medidas de la Comisión de delitos de odio no frenan el 'cerco' de la derecha sobre Marlaska

La denuncia resultó ser falsa . Aun así, el Gobierno decidió mantener la convocatoria porque, en palabras del propio Sánchez, una denuncia falsa no puede borrar la verdad: “Hay personas que sufren por ser como son”, dijo tras lanzar un mensaje de solidaridad al colectivo LGTBI.

La convocatoria de la Comisión quedó lastrada, en todo caso, por la inexistencia del delito que la motivó y las críticas de oportunismo lanzadas desde la oposición. Una vez celebrada, la cumbre extraordinaria de los expertos en la materia, presidido por Sánchez, deja resultados inconcretos: aparte de los grupos específicos dedicados a los delitos de odio, el Gobierno solo habla de marcar “ocho líneas” de atención prioritaria”, “medidas complementarias (…) que se concretarán en próximas semanas ” y un aumento de recursos que no se llega a precisar. El crecimiento de este tipo de delitos es constante en torno al 9 por ciento anual desde 2014, según Interior.

La formación de Santiago Abascal amenazó con llevar a los tribunales a quien les vinculara con la violencia. El PP, por su parte, a través de su secretario general Teodoro García Egea, le buscó las vueltas al ministro preguntándose si “cuando acusó a otras formaciones de generar odio” sabía ya o no que no existía caso Malasaña. “Si lo sabía mal; si no lo sabía, peor”, afirmó García Egea.