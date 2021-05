Se va Iglesias, vuelve el bipartidismo

Los asesores de Sánchez tienen que anotar en su agenda que la figura del Presidente ha sido un lastre en esta campaña. No puede pactar con ERC y Bildu y pensar que eso no le va a pasar factura en algunos territorios. Y uno de ellos es Madrid. Habrá que ver si le ocurre lo mismo en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha o Comunidad Valenciana. Como diría Rajoy, “no es una cuestión menor”. El comodín de la corrupción ya no está en la partida y se abren paso otras variables. Por ejemplo, la libertad. Anoten esa palabra made in Miguel Ángel Rodríguez para Ayuso, que ayer recogió Casado como quien agarra el testigo en el último relevo. ¿Qué es la libertad? Lo contrario de lo que hace Sánchez. Pero Casado no transmite como Ayuso, ni como Almeida. El PP está viendo cómo triunfan sus lideres regionales (Ayuso, Moreno o Feijoo), pero no despega el solista.