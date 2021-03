Un diputado del PP a la ministra de Trabajo: “En Podemos las mujeres ascienden si se agarran fuerte a una coleta”

Movellán ha respondido que nunca había sido machista, “ni lo iba a ser”, y que no tenía ningún problema en retirar el comentario, aunque ha añadido a continuación: “ Todos los españoles sabemos cómo funciona su partido y los nombramientos ”.

Díaz no se ha inmutado ante esto último y le ha agradecido el gesto. “Se lo agradezco encarecidamente porque creo que los ciudadanos de este países merecen una oposición mejor, un PP mejor”, he ha replicado. “Las mujeres no nos merecemos este trato”.