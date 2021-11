Odón Elorza se siente apartado "sin explicaciones" por el PSOE del pleno de elección de Arnaldo

Al diputado del PSOE, Odón Elorza , le han pasado factura sus duras palabras contra Enrique Arnaldo , en su primer paso por el Congreso para ser examinado como candidato para ocupar una plaza en el Constitucional. Lo propuso el PP, y el PSOE lo ha admitido para poder avanzar en la renovación de los órganos constitucionales. Pero Elorza no intervendrá, pese a que ser el portavoz de la comisión, en la sesión en que se vote.

¿Apartado por su propio grupo?, le preguntaban en la SER. “La realidad es que no intervengo siendo portavoz de la comisión constitucional. No hay ninguna explicación”, ha admitido Elorza, que confiesa que pensaba que sería él el encargado de fijar la posición de su grupo. “Me parecía lógico”, ha afirmado. El diputado socialista admite que fue crítico con Arnaldo cuando se sometió al examen y que sus compañeros "se lo han hecho llegar", aunque no ha querido precisar quien le hizo la advertencia de ese aparente exceso que ahora le ha dejado sin voz en el proceso.