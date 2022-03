En directo: Feijóo hace oficial su candidatura a liderar el PP

Feijóo ha señalado que su decisión llega "precipitada por los acontecimientos", pero no ha sido "buscada ni ambicionada". Eso sí, avanza que no se irá con prisas porque dirigir Xunta y PP es compatible legalmente , lo que da pie a un relevo ordenado y ajustado los tiempos que él decida.

"Es curioso que la oposición me diga cuándo dimite usted, será cuándo considere oportuno. Fin de la explicación. Vivimos en una democracia y a pesar de que a algunos no les gusta la Constitución ni el Estatuto y se inventan leyes para imponer a los demás aunque ellos no las cumplan, en España es perfectamente compatible ser presidente de una Comunidad y de un partido", ha esgrimido.

"Soy perfectamente consciente de cuál es mi responsabilidad y actuaré de acuerdo con esa responsabilidad. Yo he dicho que no me iba de Galicia en un mes, lo he dicho en el año 2018, y en el año 2022 no voy a cambiar de criterio", ha aseverado, antes de resaltar que es el presidente de Galicia y que actuará conforme a su responsabilidad según le dicte su "conciencia" y no "por lo que diga la oposición.