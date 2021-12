En directo: Jorge Fernández Díaz, en la Comisión 'Kitchen' del Congreso

García-Castellón ha procesado a once personas por esta pieza separada de 'Tándem', situando al ex ministro en la cúspide del grupo de responsables del Ministerio de Interior y de la Policía que habrían desplegado ese dispositivo entre 2013 y 2015.

Pero el ex ministro sostiene que el instructor ha cerrado "en falso" la investigación, "cercenando bruscamente" la vía de investigación que pidió impulsar la Fiscalía, que intentó que se indagara si el número de teléfono que el comisario José Manuel Villarejo --otro de los procesados-- atribuyó al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy pertenecía a alguien del PP.

Pero tras un informe policial que no halló conexión alguna entre ese número y los usados por Villarejo, el juez no dio credibilidad a esos puestos mensajes con Rajoy. Sin embargo Fernández Díaz recalca que "el origen" de la 'Kitchen' no estuvo relacionado con su ministerio y que Bárcenas "era el tesorero del Partido Popular", no de Interior.