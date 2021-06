Nuevo plantón de la Generalitat catalana a la Guardia Civil

Al acto no han asistido cargos políticos de la Generalitat, ni la presidenta del Parlament, Laura Borràs , ni tampoco el recién estrenado conseller de Interior, Joan Ignasi Elena.

La mayoría de agentes ya han sido vacunados

Pizarro de Medina ha asegurado que la mayoría de los agentes han sido vacunados y no ha querido profundizar "en la discriminación" que ha sufrido el cuerpo, según sus propias palabras. También ha lamentado que la Generalitat rechazara el hospital de campaña que montó la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca "y que la OMS había avalado".



La presidenta del parlamento catalán, Laura Borràs, anunció este jueves que no asistiría al acto por tratarse de una "policía patriótica". La líder de Junts per Catalunya recordó "las imágenes de la violenta actuación de los agentes el 1 de octubre de 2017 no se pueden borrar de la memoria colectiva", en referencia al dispositivo policial para detener el referéndum independentista.