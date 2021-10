El discurso con el que Clara Campoamor convenció a unas Cortes de hombres para aprobar el voto femenino

El 1 de octubre de 1931, hace 90 años, Clara Campoamor alzó su voz en las Cortes de la Segunda República , repletas de hombres, para defender que las mujeres tenían derecho al voto. Su discurso fue determinante para que España diese un paso definitivo hacia la igualdad. El resultado de la votación fue de 161 votos a favor frente a 121 en contra . Su propio partido, el Radical, no la apoyó y votó "no". Campoamor, -abogada, escritora y diputada por Madrid-, reivindicó con vehemencia la necesidad de que la República contase con las mujeres.

Su intervención fue histórica, al igual que su enfrentamiento dialéctico con la diputada Victoria Kent , también feminista y sufragista, pero que defendió que en aquel momento las mujeres no estaban preparadas para acudir a las urnas por la influencia que todavía ejercían sobre ellas la Iglesia, sus maridos y sus padres. Junto a Margarita Nelken eran las tres únicas mujeres que se sentaban en los escaños en un mundo de hombres.

- "¡Las mujeres! ¿Cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por la República se les concederá como premio el derecho a votar? (...) ¿Cómo puede decirse que la mujer no ha luchado y que necesita una época, largos años de República, para demostrar su capacidad? Y ¿por qué no los hombres?".

- "¿Es que tenéis derecho a hacer eso? No; tenéis el derecho que os ha dado la ley, la ley que hicisteis vosotros, pero no tenéis el derecho natural fundamental, que se basa en el respeto a todo ser humano, y lo que hacéis es detentar un poder".

- "Yo, señores diputados, me siento ciudadano antes que mujer, y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho, a la mujer que espera y confía en vosotros".

- "La disminución del analfabetismo es más rápida en las mujeres que en los hombres y que de continuar ese proceso de disminución en los dos sexos, no sólo llegarán a alcanzar las mujeres el grado de cultura elemental de los hombres, sino que lo sobrepasarán".

- "No cometáis un error histórico que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar; que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar al dejar al margen de la República a la mujer, que representa una fuerza nueva, una fuerza joven".