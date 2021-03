Vox desautoriza el discurso machista de su concejal de Baza sobre el 8M: "Son mujeres que no son mujeres"

El portavoz VOX en el Ayuntamiento de Baza (Granada) ha criticado la celebración del Día Internacional de la Mujer, afirmando que "no representa a la mujer real", durante un pleno telemático en el que se aprobaba el manifiesto del 8M

VOX ha desautorizado sus palabras: "No están en absoluto en consonancia con el ideario político de esta formación"

Rafael Azor, portavoz de Vox en el ayuntamiento de la localidad granadina de Baza, gobernada por PSOE, ha sido el protagonista del pleno municipal por un discurso machista que, ha ido empeorando por momentos. Comenzaba criticando la celebración del Día Internacional de la Mujer, señalando que al frente del 8M “hay mujeres que no son mujeres” y explicando que no lo apoya “porque no representa a la mujer real. Así de claro", insiste Azor.

Sus palabras, que en pocas horas se han hecho virales en redes sociales, se enmarcaban dentro de un pleno municipal telemático en el que se aprobaba el manifiesto que se va a leer de cara el 8M, aunque Azor ha aprovechado su intervención para ir más allá de la celebración feminista y dar también su particular visión del deporte femenino.

"Dicen que cuando juegan al fútbol las mujeres no le damos la misma importancia que a los hombres. Mire usted, hay deportes que evidentemente el hombre tiene mucho más rendimiento que la mujer y esos deportes no tienen el mismo atractivo si los hace un hombre como si los hace una mujer”, dice Azor que, a pesar de ello, asegura que no está en contra de que “las mujeres tengan un equipo de fútbol”.

La cosa no queda ahí porque el portavoz de Vox en el ayuntamiento también ha reflexionado sobre qué significa el género. “Es evidente, ¿no?", se pregunta Azor que, sin embargo, asegura que no entiende que a una mujer no le guste que le dediquen piropos. “Mire usted, yo creo que a todas las mujeres les gusta que las piropeen a no ser que amarguen. Porque claro, si a una mujer resulta que le está piropeando un hombre y no es mujer, pues claro no le gusta que la piropeen. Pero a todas las mujeres de verdad les gusta”, concluye, ante la sorprendida mirada de los portavoces del resto de grupos.

Vox desautoriza sus palabras

Su propia formación considera extemporáneas todas estas declaraciones, por lo que a través de una nota de prensa desautoriza a este concejal, insistiendo en que dichas afirmaciones "no están en absoluto en consonancia con el ideario político de esta formación y no representan el criterio que defienden sobre el deporte femenino".