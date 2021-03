La división de la izquierda en Madrid no penalizará a los tres partidos si superan el 5% de los votos

En Madrid hay que obtener el 5 % de los votos para poder entrar en la Asamblea

Según los analistas, si PSOE, Más Madrid y Podemos lo consiguen, no habrá pérdida de escaños

La campaña, que comienza el 18 de abril, será clave para el reparto de fuerzas entre los tres partidos

El "no" rotundo en menos de 24 horas de Más Madrid a Pablo Iglesias para ir en una candidatura conjunta a las elecciones del 4 de mayo despeja el panorama en el bloque de la izquierda. Habrá tres candidatos: Ángel Gabilondo (PSOE), Mónica García (Más Madrid) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos). ¿Perjudica a la izquierda ir por separado? ¿Les debilita? Sobre el papel, parece que no. Si las tres fuerzas consiguen el 5% de los votos que exige el sistema electoral para entrar en la Asamblea de Madrid, presentarse con tres marcas diferentes no les penalizará porque la división del voto no resta escaños.

Ahora mismo, ese es el escenario según los expertos electorales consultados por NIUS. Otra cosa es el mensaje político que se envía a una parte del electorado de izquierdas que reclama unidad para hacer frente a la presidenta madrileña. En cualquier caso, la suma y el entendimiento llegarán después de las elecciones si los números dan para echar a Ayuso de la presidencia de la Comunidad. Antes, todos darán la batalla en una campaña electoral polarizada al máximo que es clave para la movilización y el resultado final.

Una campaña que, tras el movimiento de Iglesias, girará en torno al líder de Podemos y a la presidenta madrileña. Ella estaba crecida en las encuestas, todas le dan como ganadora y rozando la mayoría absoluta con Vox, pero Iglesias también ha entrado fuerte según indican las primeras muestras. Según Narciso Michavila, presidente de GAD3, el peligro real de que Podemos se hubiese quedado sin representación parlamentaria, "ha desaparecido" con la irrupción del vicepresidente.

La barrera del 5% para entrar en la Asamblea

En Madrid, la barrera para entrar en la Asamblea es muy alta, un 5% de los votos. Por debajo de ese tope, el resultado es 0 escaños y todos los votos se van a la basura, no se cuentan. Superar el 5% significa entrar de golpe con 6 o 7 escaños. El ejemplo más claro es el actual. En las elecciones de 2019, con una participación del 68%, Podemos obtuvo 7 escaños con 179.046 votos, un porcentaje del 5,56%. En las anteriores de 2015, Izquierda Unida, -con Luis García Montero como cabeza de cartel-, se quedó fuera de la Asamblea habiendo conseguido 130.890 votos, un 4,14% de porcentaje. Votos que se perdieron y no fueron a parar a nadie.

La explicación es que Madrid es una circunscripción única y el reparto de escaños es muy proporcional a los votos conseguidos si se logra entrar en la Asamblea. Nacho Corredor, analista y socio-director de beBartlet, considera que de esta forma los votantes de izquierda "a los que les guste el matiz de Pablo Iglesias pueden votarle y tendrán diputados, y aquellos que prefieran el matiz del PSOE o de Más Madrid también tendrán diputados".

Lo mismo apunta Michavila. El sociólogo sostiene que incluso pueden sumar más acudiendo con diferentes papeletas porque ante un electorado dividido y enfadado tras el enfrentamiento fratricida entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, líder de Más País, los electores pueden elegir entre uno y otro. El abanico de posibilidades se amplía y "la gente tiene más opciones", dice. Hay que tener en cuenta que Más Madrid tiene ahora mismo 20 escaños en la Asamblea frente a los 7 de Podemos.

No habrá candidatura única

El ejemplo de que la unión de los partidos de la izquierda no siempre suma más escaños está en las elecciones generales de junio de 2016. Podemos e Izquierda Unida acudieron por primera vez en coalición tras el acuerdo alcanzado entre Iglesias y Alberto Garzón. Los votos obtenidos, junto a todas las confluencias de Podemos, no superaron a los del PSOE ni se produjo el sorpasso que vaticinaban algunas encuestas. La coalición no consiguió sumar un millón de votos que sí habían logrado por separado tan solo 6 meses antes.

La candidata de Más Madrid, Mónica García, ha sido la encargada de dar el portazo a Iglesias con crítica incluida sin citarle expresamente. "La mujeres no necesitamos tutelas" o "Madrid no es una serie de Netflix", ha espetado. "No podemos sumar a la frivolidad de Ayuso más espectáculo y testosterona". Un mensaje aplaudido por Errejón desde sus redes sociales. Iglesias respondió por la misma vía para mostrar su "máximo respeto" y dejar entrever su decepción: "Creo que habríamos despertado mucha ilusión con una candidatura única". A partir de ahí su declaración de intenciones: "Ahora a salir con todo para frenar a los ultras y ganar Madrid".

La campaña será clave

La principal hipótesis ahora mismo, asegura Corredor, es que los tres partidos entren en la Asamblea, con el PSOE como primera fuerza de ese bloque. Hay que recordar que Ángel Gabilondo ganó la elecciones en 2019 con 880.036 votos y 37 escaños. Ante una campaña electoral en la que Iglesias va a echar el resto y va a ser uno de los grandes protagonistas existe el riesgo de que Más Madrid se desdibuje y se quede en una situación complicada.

Hay un factor a tener en cuenta. Los 20 escaños con los que cuenta ahora la formación se obtuvieron en un marco radicalmente distinto al actual. Las anteriores autonómicas coincidieron con las municipales y ahí Manuela Carmena era la candidata de Más Madrid al ayuntamiento. Su tirón electoral arrastró voto para la formación en la Comunidad. El 4 de mayo solo habrá una papeleta. ¿Puede eso afectar a Más Madrid y poner en peligro su 5%? "Todo es posible", señala Michavila, "todo dependerá de cómo se desarrolle la campaña".