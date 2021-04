El 'DNI catalán' de Puigdemont será de pago y no permite trámites con la Generalitat

Puigdemont presenta un DNI El Consell per la República, que lidera el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha presentado un 'DNI catalán' pese a que no podrá realizar trámites en la administración catalana. Bajo el nombre de Identitat Digital Republicana (ID), el carnet pretende ser una futura "estructura de estado" y habrá que pagar entre 6 y 12 euros para obtenerlo. Los impulsores explican que "a corto plazo" no servirá para hacer trámites en la Generalitat porque esta "sigue siendo autonómica", argumentan.