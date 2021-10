Fue un anuncio sorpresa, de esos que no se esperan. Pedro Sánchez lo comunicó en Eslovenia . Con calzador, en una rueda de prensa tras la cumbre entre la Unión Europea y los países de los Balcanes occidentales. Un bono cultural de 400 euros para los jóvenes que cumplan 18 años en 2022 .

Dos días después, el Gobierno no ha sido capaz de aclarar a qué se podrá dedicar ese dinero ni cómo van poder los jóvenes justificar los gastos y acceder a esa ayuda. Además, el bono nace con rivalidad por personalizar la iniciativa -antes de que oficializara el anuncio el presidente ya lo había dejado caer la vicepresidenta Yolanda Díaz- y con falta de sintonía sobre una cuestión delicada y simbólica: los toros.

Todo ha sido complicado con este bono, que se anunciaba justo un día después de prometer otro bono más. El de alquiler que, por cierto, también ha dado pie a una corrección sobre la marcha. No se sabe bien cual tiene que ser el precio máximo de alquiler para poder recibirlo. Según una versión ofrecida por Moncloa eran 600, pero luego Transportes y Vivienda ha corregido y señala que serán 900.

Todo lo que se financie serán manifestaciones culturales, pero no todas las entendidas como manifestaciones culturales van a ser financiadas

Nada de esto se sabe. No está decidido. El bono está pendiente de que el Ministerio de Cultura defina el catálogo y desarrolle el reglamento. Hacienda se ha limitado a consignar el dinero en los Presupuestos. El lío ha forzado al Gobierno a aclarar, eso sí, que todo lo que se financie serán manifestaciones culturales, pero no todas las entendidas como manifestaciones culturales van a ser financiadas. "Hay que priorizar", ha aclarado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El propio ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha citado el caso de las plataformas digitales de pago como ejemplo. "Sí, es cultura. ¿Se ha de beneficiar con bono? No necesariamente".