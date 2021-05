Bal describe su carrera electoral como la de la "elegancia": "Es la campaña de volver a ser nosotros otra vez"

Bal ha asegurado que esta mañana gente que "no vota C's" se le ha acercado para decirle que ha hecho la "mejor campaña" y ha agradecido la labor de los afiliados de base que han "llenado las carpas de ente y de ilusión". "Hemos hablado de hacer una campaña limpia, elegante y educada, de no caer en las provocaciones. Os he pedido eso y lo habéis hecho", ha asegurado el candidato.

"Hemos debatido propuestas y no caído en el insulto, por eso estoy tan orgulloso . Habéis estado a la altura de este partido", ha agregado la apuesta 'naranja'. En este sentido, Bal ha defendido que se ha desplegado un trabajo "valiente" centrado en las personas que creen en la "concordia, el diálogo y la convivencia" y que cuando se les provoca "no se levantan de un debate".

Los aplausos han dado paso a 'Seven Nation Army' de The White Stripes , la canción con la que Bal entraba en la Plaza de Ópera en su arranque de campaña y que le ha acompañado durante sus visitas a Las Rozas, Valdemoro, El Molar y varios barrios de la capital.

Arrimadas cierra la campaña afirmando que la "sensatez" de C's enterrará el "odio" en las urnas

Villacís lamenta que las elecciones hayan roto la solidaridad de la pandemia por "unos rastreros votos"

Villacís ha subrayado que C's es "la mejor opción" para estas elecciones porque es "la única opción que no insulta, que no hiere, que no quiere dividir, que no tiene odio y que condena la violencia". "Es la única opción que cree en el Madrid de verdad", ha proclamado.