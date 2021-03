Edmundo Bal reta a los disidentes de Ciudadanos: “El que no se lo crea que se vaya”

“Lo justo es hacer lo que ha hecho Marta”, ha enfatizado Bal en otra mañana negra para la formación naranja. “No nos eligen por nuestro nombre. Nos eligen por unas listas, y por eso vamos a cada campaña con un contrato con los votantes”, ha dicho. Tras el roto que les está provocando la reacción en cadena provocada por la fallida moción de Murcia , Bal ha dejado caer que sería bueno que el Pacto Antitrasfuguismo se incorporara a la Ley Electoral, para que el salto de un partido a otro o el darse de baja pero sin entregar el acta tenga consecuencias jurídicas y no solo políticas. Ciudadanos, ha dado a entender, va a mirar la posibilidad de actuar en los tribunales contra los fugados, aunque Bal ya anticipa que este tipo de iniciativas tiene poco recorrido.

Su objetivo, este martes, ha sido trazar esa divisoria entre la diputada que devuelve el acta y los que no, denunciar lo que cree ha sido una “ofensiva del PP para destruir Ciudadanos con ofertas de dinero, cargos y poder”, y para tratar de insuflar ánimos a los desilusionados por los últimos acontecimientos. “Tras este episodio indignante vamos a salir más fuertes”, ha defendido el portavoz de Ciudadanos. “Seguimos en el camino correcto y no nos vamos a mover”. El que no se crea el centro "que se vaya", ha zanjado rotundo.