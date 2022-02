Egea justifica su dimisión para facilitar "la transición en el PP"

Teodoro García Egea, el hombre más cercano a Pablo Casado, abandona la secretaria general del PP. "Es lo mejor para el partido, dar la palabra a los militantes". es el argumento con el que el número dos del PP ha confirmado su salida de la dirección de los populares. "No me voy porque hayamos hecho algo malo, si no porque creo que es lo mejor para el partido", ha justificado.