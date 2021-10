Egea insta al PSOE a cambiar de socios de Gobierno porque "Podemos no está cómodo con el acuerdo"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha afirmado que se nota que "a Unidas Podemos no le gusta y no está comodo" con el pacto para renovar cuatro instituciones, entre ellas el Defensor del Pueblo, el tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional. E insta al PSOE a buscarse otros socios. "Unos al final tiene que elegir en la vida", ha dicho.

Egea ha dicho no saber qué "espacio quiere representar el PSOE". Porque por un lado "hace acuerdos de Estado con los que defienden España" y por otro "sube los impuestos y los peajes de las carreteras".

En tono jocoso, Egea ha afirmado que no ha visto a Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, en ninguna de las conversaciones que han hecho posible el acuerdo. "Él dice que ha ido, yo no le he visto. Estaría escondido", ha asegurado el popular.