La Ejecutiva de Podemos dirigirá la formación hasta el próximo Vistalegre

Modelo que se orienta hacia la bicefalia

El modelo de bicefalia cobra fuerza en el seno de Unidas Podemos dado que el partido morado tiene que elegir a su líder que tenga un mínimo de seis meses de militancia y la vicepresidenta, Yolanda Díaz, no es afiliada.

Por tanto, lo presumible es que se produzca una suerte de bicefalia al aclarar que en el caso de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no puede ser elegida como líder de la formación morada por no ser afiliada al partido (milita solo en el PCE) y al no tener esos seis meses de antigüedad en la militancia que exigen los estatutos.