Los líderes nacionales cierran la campaña más reñida de Castilla y León apelando a la movilización

Génova ya tiene listo el relato: si ganan las elecciones aunque sea por la mínima, venderán que después de perder en 2019, ahora recuperan la primera posición, y que hay un cambio de ciclo. “Mientras Mañueco siga de presidente, el ‘palo’ será asumible” , insisten distintas fuentes consultadas por NIUS. Eso sí, reconocen que han gestionado mal las expectativas, y que no se ha explicado bien un adelanto electoral que sus votantes no entienden.

Los socialistas todavía sangran por la herida, y recuerdan con amargura que en 2019 ganaron las elecciones en Castilla y León, pero no pudieron gobernar porque Ciudadanos decidió pactar con el PP de Mañueco por orden de Albert Rivera. “Ganar no es gobernar. No podemos repartir el voto, si no concentrarlo en el único partido que puede llevar a cabo el cambio. El PSOE”, pedía Sánchez, muy consciente de que las marcas locales y los partidos de la España Vaciada les pueden dar un bocado entre su electorado.