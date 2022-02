Casado expulsa a los "radicalismos" de un futuro Gobierno en Castilla y León si gana el PP

“ Hasta que no haya elecciones generales, Vox no debería de entrar en ningún Gobierno. Sería un error. Luego ya veremos lo que necesitas”, opina un exministro de Rajoy, consultado por NIUS. Con unos cuantos años a la espalda tanto en la oposición, como en el Gobierno, considera que lo contrario sería eliminar de un plumazo la baza del “voto útil”.

Eso mientras sube unos cuantos decibelios su oposición al Gobierno de coalición, con un no a todo, en un intento de poner al descubierto “la debilidad” de Gobierno, reconocen desde la dirección nacional del partido. No a la modificación de la reforma laboral, “un zoco de prebendas” para conseguir convalidarla; no al reparto de los fondos,-“Sánchez pide patriotismo, pero lo que quiere es sumisión”-; no a la renovación del Poder Judicial; y no a la Ley de Vivienda, de “okupas de salón” y que van a recurrir, aprobada ayer por el Consejo de Ministros. Además de poner en cuestión todos los indicadores económicos, desde las cifras de empleo a las del crecimiento del PIB.