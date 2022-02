Vox no se abstendrá en la investidura de Mañueco y exige derogar la Ley de Violencia de Género y la Memoria Histórica

Vox no afloja y va a hacer valer sus 13 procuradores y 200.000 votos en Castilla y León. Su candidato Juan García-Gallardo, lo ha dejado claro. No piensan facilitar con una abstención la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, como pretende Génova, aun a riesgo de repetir elecciones. "No somos muleta de nadie", ha advertido García-Gallardo.

"No vamos a abstenernos. O cambia el rumbo de Castilla y León, o no vamos su facilitar su Gobierno a cambio de nada", avisaba en una comparecencia ante los medios de comunicación en la que Vox ha querido dejarle hoy todo el protagonismo.

Vox defiende que si Ciudadanos entró en el Gobierno de coalición con 12 procuradores, no hay justificación alguna para vetarles a ellos que tienen 13. "No somos menos que nadie" , ha advertido.

En una imagen buscada, sin la presencia de Abascal compartiendo plano tutelándole, García-Gallardo ya se comporta como un vicepresidente 'in pectore'. Ha anunciado que será él quien dirija "personalmente" las negociaciones con Mañueco, mientas se queja de que el presidente de la Junta aún no le ha ha llamado. "Primero iba a llamar al PSOE. No nos sorprende", dejaba caer a modo de puyita. De esas futuras negociaciones ha eliminado al número dos del PP. "Con García Egea no tengo nada de que hablar", ha dicho.