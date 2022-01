Alfonso Fernández Mañueco, presidente de CyL y candidato del PP: “El único que puedo frenar a Sánchez soy yo”

Mañueco acusa a Sánchez y a su Gobierno de ser “enemigo” del campo de Castilla y León

No descarta ir a los tribunales por los fondos europeos, o se ataca la ataca la autonomía fiscal de Castilla y León

Llama a “votar en masa” para evitar la entrada de Vox en el Gobierno: “Queremos ser un factor de moderación para toda España”

Alfonso Fernández Mañueco (Salamanca, 1965), fue alcalde de su ciudad natal, -como también lo fue su padre Marcelo-, antes de convertirse en presidente de la Junta de Castilla y León en 2019. Tras adelantar las elecciones haciendo saltar por los aires su Gobierno de coalición con Ciudadanos, opta a una reelección que quiere libre de cargas. Un Gobierno "en solitario", a poder ser sin Vox, para "frenar a Sánchez".

Una campaña, la de Castilla y León, convertida en banco de pruebas de la política nacional y que su candidato aborda en clave "antisanchista".

Pregunta: Presidente, Castilla y León ha sido la quinta Comunidad que más fondos recibió el año pasado. ¿Va a recurrir al Tribunal Supremo el reparto de fondos como ha hecho Ayuso en Madrid?

Respuesta: Se están repartiendo los fondos europeos sin transparencia y sin diálogo con las comunidades autónomas. No se pueden repartir los fondos, que son de toda España, sin contar con quien los va a ejecutar en un porcentaje muy importante, que son las comunidades autónomas. En Castilla y León tenemos el 5% de la población, y estamos recibiendo aproximadamente algo más del 4% de los fondos europeos, cuando nos toca el 6% en financiación autonómica. Si estos fondos tienen que servir para ayudar a aquellas comunidades que más lo necesitamos, no está actuando Sánchez como debería. Hemos visto cómo en los últimos días, además, se han repartido los fondos de manera discrecional, excluyendo a determinadas comunidades autónomas. Escuché a la vicepresidenta Calviño decir del líder socialista en Castilla y León que se necesitaban líderes socialistas para gestionar los fondos europeos. Más bien parece que Sánchez lo que quiere es entregar los fondos europeos, no a los españoles, sino a sus compañeros de partido, o a sus socios y aliados. Ese no es el objetivo de los fondos europeos. Hemos agotado la vía política. Hemos hecho un requerimiento al Consejo de Gobierno, y si tenemos que ir a los tribunales, también iremos a los tribunales

Sánchez quiere entregar los fondos europeos a sus compañeros socialistas. Si tenemos que ir a los tribunales, iremos

P.: Dicen que las elecciones adelantadas las carga el diablo ¿Las tiene todas consigo?

R.: Mire, yo no convoqué las elecciones por un motivo de oportunismo electoral. Convoqué las elecciones porque mis socios y el PSOE se habían puesto de acuerdo para pactar unos presupuestos a espaldas del presidente, y lo que era un preludio de una evidente moción de censura. Con esa situación, yo lo que dije es: tiene que tener la voz el pueblo de Castilla y León, que sean ellos los que decidan qué gobierno quieren. No unos políticos en unos despachos. Hemos visto cómo se han conformado gobiernos utilizando subterfugios. Lo digo con claridad. Yo quiero un apoyo unánime, mayoritario, un respaldo en las urnas que no deje lugar a dudas. Necesitamos estabilidad política y parlamentaria, y la necesitamos para tener un gobierno en solitario. Ofrecer esa estabilidad desde Castilla y León como factor de moderación para toda España.

P.: Como ha dicho, usted decidió adelantar la alecciones. ¿Lo consultó con Génova? ¿Génova estaba de acuerdo?

R.: No. Es una decisión que tomé única y exclusivamente yo. Es verdad que informé a los dos presidentes de las dos fuerzas políticas que sustentaba en el Gobierno, a uno de una manera y a otro de otra manera. Pero la decisión me corresponde a mí. Yo tomé la decisión en primera persona.

P.: El caso es que se ha ganado un enemigo de por vida, o eso asegura su hasta hace nada socio, Francisco Igea. ¿Cree que al final cumplirá su amenaza, y en caso de necesitarle, no le apoye y se pase al bando de la izquierda, o le vete a usted como presidente de la Junta de Castilla y León?

R.: Le voy a decir una cosa, yo le respeto en lo personal. Políticamente estamos en barcos distintos. No me van a encontrar nunca ni en la política del insulto, ni en la descalificación.

P.: Isabel Díaz Ayuso consiguió el 4M atraer masivamente a los votantes naranjas. ¿Teme que el enfado monumental de Igea sea compartido por su electorado y no logre esa migración de voto al PP fundamental para esa victoria “suficiente” a las que aspira?

R.: Pues no lo sé. Lo que es evidente es que ya ocurrió una moción de censura en Murcia, un intento de moción de censura en Madrid, y estaba llamando a las puertas una moción de censura en Castilla y León. A partir de ahí, tenemos que hablar de los problemas de Castilla y León. Son unas elecciones autonómicas. Yo ofrezco un proyecto de modernidad. Necesito la estabilidad política y parlamentaria, pero también quiero que Castilla y León juegue un papel decisivo.

Que se nos tome como ejemplo del modelo educativo, el mejor modelo educativo de España. Tenemos una política económica que está afrontando bastante mejor que la media en toda España. También queremos apostar por los autónomos a los que Sánchez les sube las cuotas, incrementando las ayudas. Cuota cero a los que quieran instalarse como nuevos autónomos en nuestra Comunidad. También a las mujeres autónomas que hayan sido madres, y que después de la maternidad quieran incorporarse, las vamos a ayudar, y a los autónomos que quieran crecer en su empresa contratando más trabajadores. Sánchez sube los impuestos. Nosotros los bajamos.

Necesitamos estabilidad política y parlamentaria, y la necesitamos para tener un Gobierno en solitario

P.: ¿Qué credibilidad le da al CIS que otorga la victoria al candidato socialista?

R.: Las encuestas son una foto fija, pero sí que es verdad que las encuestas lo que nos trasladan es que quien piense que se han ganado las elecciones antes de ir a la votación está equivocado. No hay mejor manera de perder las elecciones que pensar que ya se han ganado. Hay que hacer una movilización sin precedentes. Hay que hacer una concentración de los apoyos en quien tiene la posibilidad de gobernar esta comunidad. Para tener una estabilidad política y parlamentaria, y para tener un gobierno en solitario.

P.: Al margen del CIS, las encuestas aseguran que el PP ganará las elecciones, pero también indican que necesitará el apoyo de Vox para gobernar. Unos votos que Abascal ya ha dicho que no va a dar gratis. ¿Se ve usted gobernando con un vicepresidente de Vox?

R.: No anticipemos cuál es la opinión de las personas de Castilla y León, porque encuestas ha habido muchas. Aquí lo que tenemos que hacer es una gran movilización. Tenemos que hacer que la gente de Castilla y León nos sintamos orgullosos de participar por primera vez en la democracia en unas elecciones autonómicas en solitario. Que iluminemos la política española desde la moderación, desde la sensatez y que seamos un factor de equilibrio.

P.: El partido de Abascal está en pleno ascenso a costa de pescar entre el votante tradicional del PP. ¿La campaña va a ser clave? ¿La participación del expresidente Aznar obedece a un intento de pararle los pies a Vox?

R.: La campaña siempre es clave, y en las últimas campañas se incrementa esa posibilidad, por la volatilidad y los vuelcos que se pueden producir. Por tanto, que nadie dé por sentado nada. Tenemos que ir a votar en masa. El Partido Popular, con nuestro presidente nacional a la cabeza, va a contar con todos los líderes nacionales, con los presidentes autonómicos, y con los expresidentes. Queremos contar con todo el mundo. Yo como candidato del Partido Popular, y encabezando este proyecto de 108 mujeres y hombres, tengo que decir con claridad que me siento orgulloso de estar arropado por todas estas personalidades de nuestra formación política.

P.: Estas elecciones son también la puesta de largo de la España Vaciada. ¿A quién resta más: al PP que se define como “el partido del campo”, o a la izquierda?

R.: Yo respeto profundamente a estas formaciones. En este sentido tengo que recordar las declaraciones de dirigentes de la izquierda que estaban preocupados porque se estaba dividiendo a la izquierda. Por tanto, si están preocupados porque los consideraban de izquierdas, no voy a decir yo lo contrario. Es verdad también, que el único precedente de estas características que es Teruel Existe, cuando tuvo la oportunidad de apoyar en el Congreso de los Diputados a alguien, apoyó a Pedro Sánchez. Pero a partir de aquí no sé qué es lo que va a ocurrir en Castilla y León. Todavía quedan días de campaña.

No vamos a consentir es que Sánchez nos obligue a reponer el impuesto de sucesiones y donaciones, o a subir el IRPF

P.: Usted ha anunciado que quiere blindar la autonomía fiscal de Castilla y León ante las intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez de limitar la capacidad de las CCAA de bonificar impuestos.

R.: Son dos cuestiones: la autonomía fiscal y la política fiscal. Sánchez quiere subir los impuestos y yo quiero bajar los impuestos. Prometí que iba a eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos y entre cónyuges, lo he eliminado. Prometí también para esta campaña electoral que íbamos a bajar el impuesto a la renta, y lo vamos a bajar. Lo que no vamos a consentir es que Sánchez nos obligue a reponer el impuesto de sucesiones y donaciones, y que nos obliguen a subir el impuesto de la renta en el tramo autonómico. No vamos a consentir más desprecios a las personas de Castilla y León. Vamos a blindar nuestra autonomía fiscal. ¿Cómo? Bien, con leyes en las Cortes, bien ante los tribunales.

P.: Presidente ¿Hay macro granjas en Castilla y León?

R.: Pues si las hay, yo no las conozco. Aquí lo que hay es un sector ganadero, responsable, honesto y que elabora productos de primera calidad. Lo que sí veo es una profunda alergia política, enemistad del gobierno de Sánchez y de determinados ministros, contra el campo, y en especial contra el campo de Castilla y León. Porque no es el sector del vacuno. Es la ruptura del equilibrio entre el lobo y los ganaderos de extensivo. Es el ataque al azúcar de remolacha, que es esencial en Castilla y León. El mismo interés en cerrar la estación de esquí de Navacerrada. Es que no entendemos por qué se nos margina de los fondos europeos que hemos hablado antes, o por qué se nos castiga y se nos desprecia en los Presupuestos Generales del Estado. Frente a todo eso, vamos a decir que no a Sánchez. La mejor manera de frenar en seco las políticas de Sánchez en Castilla y León es el 13 de febrero, y quien encabeza la única posibilidad de frenar en seco a Sánchez soy yo. Es el Partido Popular de Castilla y León.

Quien encabeza la única posibilidad de frenar en seco a Sánchez soy yo

P.: PSOE y Podemos denuncian que el adelanto electoral está vinculado al calendario judicial del PP en Castilla y León.

R.: No sé por qué han dicho eso, porque ya he explicado que quienes han provocado esa situación han sido precisamente los que dicen ahora esa cosa. Me parece un argumento absolutamente simple y sin sustancia. No sé por qué lo dicen. Lo que sí puedo decir es que convoqué las elecciones porque había una situación de traición del pacto, y estaba en marcha una moción de censura.

P.: Repite que estas son unas elecciones autonómicas, pero Pablo Casado las ha presentado como el hito necesario en su camino hacia la conquista de La Moncloa. ¿Se la juega el proyecto de Casado y su liderazgo en Castilla y León?

R.: Estas son unas elecciones autonómicas. Vamos a hablar de la gente de Castilla y León, de sus problemas y sus reivindicaciones. Pero también vamos a hablar de lo que quiere ser Castilla y León en España. Queremos ser un faro que ilumine la política nacional. Que demuestre cómo se puede gestionar mejor que nadie los grandes servicios públicos: la sanidad, la educación, los servicios sociales, la atención a los mayores. Es porque hay grandes funcionarios públicos, sin duda, pero porque hay una actitud política de mi gobierno de compromiso con los servicios públicos. Estamos entre las mejores comunidades autónomas, regiones de la Unión Europea, en la producción de vehículos.

Si hablamos de la industria agroalimentaria, del turismo de interior y del turismo rural, de la innovación y de la investigación en las universidades. Lo que queremos es generar oportunidades de vida. En los últimos años a Castilla y León está viniendo más gente de la que se marcha, y nuestro problema es que fallece más gente de la que nace.