‘Por Ávila’ no hará “cordones sanitarios”: "El que solucione los problemas de mi provincia tendrá nuestro apoyo"

Su candidato Pedro Pascual, médico de profesión, no vetaría un Gobierno de PP con Vox si les aseguran inversiones para Ávila

Escisión del Partido Popular, las encuestas publicadas aseguran que revalidarán el escaño que ya tienen en las Cortes de Castilla y León

Pascual desmiente a Mañueco, que esgrimió una supuestas “negociaciones secretas” entre Ciudadanos y ‘Por Ávila’, para adelantar las elecciones: “Madrid es la que manda”

El domingo 13 de mayo los abulenses elegirán entre una docena de partidos. Escisión del Partido Popular, ‘Por Ávila’ existía mucho antes de que el fenómeno de la ‘España Vaciada’ irrumpiera con fuerza en un patio político en el que las elecciones en Castilla y León son la primera estación en un viaje con destino nacional. La tentación es fuerte, pero ‘Por Ávila’ ha preferido no sumarse a este movimiento, y seguir por libre. Las encuestas dicen que su candidato, Pedro Pascual, puede revalidar su escaño como procurador de las Cortes de Castilla y León. Médico de profesión, no le gustan los cordones sanitarios, así que pactará con quien le ofrezca más inversiones para su una provincia que reparte siete escaños, sin atender a colores políticos. Aunque dice que su paso por la política le ha enseñado a no fiarse de las promesas, sino sólo de los hechos.

Pregunta: Parece que tienen muchas posibilidades de revalidar su escaño, pero ‘Por Ávila’ aspira a mejorar los resultados de 2019. El fenómeno de la ‘España Vaciada’ les beneficia. ¿Por qué no se han sumado a ellos?

Respuesta: Nosotros somos un partido que representa a la provincia de Ávila. Como tal, nuestro principal objetivo es que Ávila salga del olvido al que le han sometido tanto gobiernos regionales, como gobiernos nacionales. Luchamos por cosas para nuestra provincia. Nuestra intención es conseguir inversiones, industria, y que haya más empleo en Ávila. Que sanitariamente estemos igual que otras provincias de Castilla y León. Es por lo que estamos luchando.

P.: La ‘España Vaciada’ se relaciona más con la izquierda. Ustedes surgen como una escisión del PP. De hecho usted fue candidato del PP en el 2015. ¿Qué sentido tiene que haya un partido "Por Ávila"? ¿En qué se diferencia del PP?

R.: De Ávila han salido grandes líderes. Del Partido Popular también. A nivel de Comunidad y a nivel de Estado han estado ahí. Siempre se han hecho muchas promesas a nuestra provincia y seguimos estando en el olvido. Tenemos muchas deficiencias en comunicaciones, en infraestructuras, en industria y sanitariamente. Es un partido transversal en el que tiene cabida la gente que quiera que la provincia salga del abandono en el que está.

P.: ¿Era necesario adelantar las elecciones en Castilla y León?

R.: No. Si creían que de nosotros dependía la estabilidad, no tenían ningún problema porque no pedíamos nada irrealizable. Ellos nos dijeron que nuestros requerimientos eran muy lógicos, todos factibles. Nosotros hubiéramos estado ahí apoyando la estabilidad. No tiene ningún sentido, y menos en la época pandémica en la que estamos.

P.: Ustedes se convirtieron en la coartada que esgrimió Mañueco para adelantar elecciones. ¿Existieron esas “negociaciones secretas” para pactar los presupuestos de Castilla y León con el vicepresidente Igea a espaldas del PP?

R.: No. Nada. Todo lo que hemos hablado ha sido con transparencia, y lo sabía tanto Ciudadanos como el Partido Popular. De hecho nos hemos reunido por separado con el PP, con Ciudadanos, y conjuntamente con ambos. En ningún momento ha habido nada por detrás.

P.: Entonces ¿por qué cree que el presidente Mañueco apretó el botón nuclear del adelanto electoral?

R.: Será cuestión de preguntárselo. Porque se lo hayan mandado desde Madrid, que son los que mandan. Pienso que puede haber sido, pero la verdad, habría que preguntarle a él. La explicación que ha dado no es verdad.

P.: ¿Apoyaría un Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco?

R.: No tenemos ningún cordón sanitario. Si las necesidades que tiene mi provincia el candidato que sea, -no es que me lo diga porque no confío mucho en las promesas políticas-, pero se hacen hechos y queda plasmado y se realiza. El que solucione los problemas que tiene mi provincia tendrá nuestro apoyo. Yo no voy a poner ningún cordón sanitario.

P.: ¿Y si entra Vox en ese hipotético Gobierno?

R.: No tengo ningún cordón sanitario. Creo que todos estamos aquí para dialogar, para llegar a consensos. Mi intención es seguir luchando por la provincia e intentar paliar las deficiencias que tiene la provincia de Ávila. Estamos abiertos a todo tipo de diálogo y consenso.

P.: ¿Qué opina de las macrogranjas?

R.: En ganadería, estoy para apoyar la ganadería que hay en mi provincia. Y sobre todo, el problema que tenemos aquí es el problema del lobo. Somos la provincia que más ataques del lobo está sufriendo la ganadería. O adaptan una legislación para ver cómo se trata el problema del lobo al Sur del Duero, o tendrán que aumentar las ayudas. Es una lacra que tenemos muy importante en mi provincia.

Para las macrogranjas hay una legislación que tiene que cumplirse, y que se cumpla la legislación vigente. No tengo nada más que decir.

P.: Usted es médico. ¿Se ha abandonado la atención primaria en Castilla y León?

R.: Por parte de los profesionales nunca. Hemos estado muy sobrepasados. Igual que cualquier persona, también enfermamos. A lo mejor ha habido más bajas, ha habido otra forma de trabajar diferente por el hecho de estar en una pandemia. Pero por parte de los profesionales en ningún momento se ha abandonado la atención primaria.

P.: ¿Y por parte de las administraciones?

R.: Las administraciones han hecho muchas veces más que política sanitaria, sanidad política. Se han vendido mucho los consultorios abiertos, consultorios cerrados. El problema no es consultorio abierto o cerrado, el problema es que tiene que haber personal sanitario que atienda a ese consultorio. Lo que más nos ha perjudicado es la falta de diálogo y consenso entre las distintas fuerzas políticas. En una situación como la que estamos, hay que sentarse, dialogar, consensuar, y llegar a acuerdos y tirar para adelante.

P.: Si de todo lo que propone para su provincia sólo pudiera elegir una cosa ¿Qué sería?