Gabilondo tiende la mano a Iglesias para formar un Gobierno progresista en Madrid: "Pablo, tenemos 12 días"

Pablo Iglesias, por su parte, ha lanzado al candidato de Ciudadanos, Ednundo Bal que "el hecho de que no haya dimitido en el Congreso revela que es consciente de que su partido no va a tener representación".

Gestión de la pandemia

El líder de Podemos le ha pedido que no sonriera y le ha vuelto a exigir que declarase si había alguna comunidad autónoma con más fallecidos que la Comunidad de Madrid. "¿No verdad? ¿Y usted dice que esto es por el aeropuerto de Barajas? Cree que esto es serio? No sonría. Estamos hablando de fallecidos", ha lanzado.

Política fiscal

En este punto, ha hecho hincapié en que su idea es "no tocar los impuestos, no subir ni un euro a los ciudadanos, en este momento porque lo que hay que hacer es recuperar el empleo y la economía" aunque ha avisado que esto no significa que no haya que abordar "el problema serio de la fiscalidad en Europa, en toda España y en Madrid".