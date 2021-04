Sánchez plantea el 4M como un plebiscito contra Vox: "No es sólo Madrid, es la democracia"

"Vox amenaza la democracia española"

En la misma línea se ha dirigido a los madrileños el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, que ha avisado este domingo a la ultraderecha de que "ninguna amenaza" logrará que deje de latir su corazón de izquierdas y ha insistido en que quiere "palabras y no balas". "A los violentos os digo: aquí estamos, somos la izquierda y no vamos a pedir perdón por ello. Tenemos nuestro orgullo, somos el PSOE. Estos días he sentido cómo Madrid se rebela, cómo se revolvía ante una pesadilla que nos recuerda a épocas pasadas de oscuridad y no queremos que eso vuelva", ha lanzado Gabilondo.