Elecciones Madrid 2021: Gabilondo se compromete a iniciar la construcción de 15.000 viviendas públicas para alquiler accesible

En este sentido, ha insistido en que la vivienda "no es un simple activo financiero" , si no que es un derecho fundamental del ser humano". "Esto significa más vivienda pública o especulación , y nosotros decimos con naturalidad y sencillez: más vivienda pública", ha lanzado Gabilondo.

"El Gobierno de la Plaza de Colón es lo que queremos evitar"

"Nos tenemos que movilizar. El gobierno de la Plaza de Colón es lo que queremos evitar porque el PP piensa en la vivienda para hacer grandes negocios con fondos de inversión y esa es la política descorazonadora que hay en Madrid. Tenemos que lograr que la vivienda no sea un privilegio, sino un nuevo modelo representativo de toda la sociedad nacido del acuerdo de todos los sectores y que piense en todos los ciudadanos", ha propuesto.

Gabilondo quiere un plan de choque en materia de vivienda que esté enfocado en los más vulnerables, con el que no haya familias que tengan que "vivir hacinadas en unos pocos metros cuadrados por no tener recursos", algo que ya pasa, a su parecer, "en el Madrid rico de las grandes exhibiciones donde hay personas que no viven en condiciones dignas".