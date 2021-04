Gabilondo llama a la movilización para vencer "al odio, al miedo y a las amenazas": "Mañana puedes ser tú"

Así lo ha indicado Gabilondo en un acto de campaña celebrado este sábado en la Plaza de la Constitución en Puente de Vallecas , con nuevas pancartas en las que se puede leer 'No es solo Madrid, es la democracia' .

"En tan solo tres días han atacado a los menores y han dado cobertura a las amenazas de muerte de nuestros compañeros. Hoy han sido ellos, mañana puedes ser tú , yo o cualquiera de nosotros. He vivido ya mucho y no puedo consentir que se blanquee el fascismo. Todos somos María, Pablo y Fernando", ha reivindicado.

"No cabe la equidistancia. No queremos bromas con este asunto. Estamos ya en pie y si nos movilizamos la democracia va a vencer al miedo, la mentira y al odio. Queremos una sociedad distinta", ha remachado.

"Necesitamos palabras, no balas"

La directora general de la Guardia Civil ha elogiado a Gabilondo por su "extraordinario programa" de gobierno y ha instado a los madrileños a "no desaprovechar la oportunidad para cambiar Madrid".

"Queremos una España donde los derechos se respetan. Tenemos que ser fuertes para que no nos roben la palabra libertad. La libertad es no tener miedo ni estar amedrentado por amenazas. Hoy tenemos que rechazar más que nunca los discursos de odio. Necesitamos palabras, no balas", ha lanzado.