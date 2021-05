Gabilondo pide ir a votar para "convertir los aplausos en votos" y tener mejores servicios públicos

"Animo a votar porque es la máxima expresión de que todos somos importantes, nuestro voto es decisivo; no basta con aplaudir , hay que votar para tener mejores servicios públicos", ha manifestado ante la prensa antes del comienzo del acto institucional por a festividad del 2 de mayo .

Gabilondo ha tenido un recuerdo para quienes "han fallecido" por la pandemia, así como "reconocimiento y respeto". Ha apelado a la unidad, porque "hay que reunir Madrid" . "Es obligación unirnos; no convertir la política en una confrontación", ha remachado a continuación.

Sobre la jornada festiva de hoy, ha valorado que "es un día para resaltar aquello que une del Madrid extraordinario". "Lo que tenemos que hacer es no pensar que solo estamos nosotros, salir de esta dinámica, y buscar una verdadera recuperación social y económica justa", ha explicado.

"Unir a los madrileños"

Además, sobre el acto organizado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, Gabilondo confía en que "no haya utilización partidista, y que el discurso de la presidenta vaya en aglutinar fuerzas para salir de esta situación y no se use para descalificaciones" porque "lo que importa es unir a los madrileños".