Iglesias critica el "mitin de campaña" del acto del 2 de Mayo de Ayuso y su "patriotismo de cartón piedra"

Iglesias se ha referido al micrófono abierto en el que se ha escuchado esta mañana a Ayuso , entrando a la Real Casa de Correos diciendo al alcalde de Arganda del Rey y presidente de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) Guillermo Hita, que "no puede tener más ganas de que esto pase porque es un plomo increíble" .

"Esto me recuerda a cuando a Rajoy le pillaron diciendo que vaya coñazo de desfile del 12 de Octubre que tenía que aguantar . Lo llamativo es que no se creen su patriotismo de cartón piedra y eso expresa una continuidad histórica del país. Hace casi un año fallecía Miguel Artola, especializado en los orígenes de la España contemporánea. En esa crisis de 1808 los monarcas abandonaron la soberanía. El 2 de mayo se escribió la historia de la soberanía y retrató a la cobardía de la monarquía y de las élites miserables" , ha apuntado el líder de Podemos.

Según ha rememorado Iglesias, el alcalde Móstoles se vio obligado a declarar la guerra a Francia "ejerciendo la soberanía" . "Artola dijo que ninguno de otros organismos había tenido el valor de asumir el cargo de la responsabilidad. Esta es la historia de la soberanía de España y esta es la historia del pueblo de Madrid. La historia la escribió el pueblo. Imaginad el lado de la historia con la que se identifican los monárquicos de hoy. Hoy han trabajado por convertir un acto institucional en un mitin de campaña. Por eso no estamos allí y estamos aquí en Móstoles homenajeando al pueblo que escribió con sangre y su valor la Historia", ha declarado.

Aunque ha sido invitado, el candidato de la formación morada ha justificado su ausencia en los actos institucionales del Día de la Comunidad porque "no son convidados de piedra en un mitin en el que han privatizado la señal de la televisión e instrumentalizando las instituciones para homenajear el Madrid de las élites, de las oligarquías, de los grandes apellidos, de los traidores al pueblo y quienes en el fondo están deseando que se acabe de una vez ese plomo de acto institucional , como ha dicho la presidenta".

Un Madrid, ha continuado Iglesias, frente a otro que gobernaba la Comunidad de la mano de Ayuso que "daba órdenes para no hospitalizar a los enfermos de residencias, que daba de comer Telepizza a los niños más desfavorecidos y que organizaban pelotazos urbanísticos desde el Zendal en un piso de lujo que le puso Sarasola y del que no ha enseñado la factura". "Al final los subvencionados no van a ser esa gente que está en una cola del hambre, sino los empresarios sátrapas que ponen de piso gratis a gobiernos de la derecha para que luego les unten con concesiones administrativas", ha apostillado.