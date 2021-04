De 'Madrileños por Edmundo' a 'Yes We Bal', el candidato de C's al 4M emula a Obama en su nuevo lema

La céntrica Plaza del 2 de Mayo, en Madrid, se ha llenado este sábado de pancartas con la cara del candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal , emulando el cartel rojo y azul de Barack Obama, en el que podía leerse el lema 'Yes, We Bal' , en un juego de palabras en línea con otros que el cadndidato al 4M ya había usado como eslogan, como el 'Madrileños por Edmundo Bal' .

Rodeador de pancartas, el candidato de C's ha señalado que el peligro es que "muera la política y nazca la violencia" por la crispación motivada por los "extremos". "En el debate quedó claro que hay personas que no creen en el poder de la palabra y la razón (...) Iglesias no cree en la palabra y la razón mientras otros se alegran de que no haya debates. Fue un día triste para la democracia porque hay gente que no quiere hablar", ha proseguido.