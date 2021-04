Más Madrid anuncia que no volverá a debatir con VOX: "A día de hoy no se dan las condiciones para celebrar más debates"

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo , Mónica García , ha adelantado que "con esta ultraderecha no se dan las circunstancias" para más debates.

"Con esta ultraderecha no se dan las condiciones para hacer un debate" , ha avanzado la candidata de Más Madrid a la prensa. Más tarde, García ha publicado un tuit en el que reafirmaba su postura. "Lo ocurrido en #DebateSER es intolerable. Esta ultraderecha es incompatible con la democracia. A día de hoy no se dan las condiciones para celebrar más debates".

En la misma línea ha ido el líder de Más País, Íñigo Errejón , que en Twitter ha coincidido en señalar que "no hay condiciones para debatir así. No más shows regalados a la extrema derecha . Este ha sido el último. A barrerlos en las urnas".

Unido a su estrategia de "hacer de la confrontación y del odio una constante política ". "Somos más los que queremos democracia, otro tipo de política, que no estamos siempre imbuidos en el odio", ha aseverado.

"Me gustaría que en estos 10 días que quedan de campaña fuéramos capaces de apartar a la ultraderecha de la señora Monasterio del debate político , que es rico y necesario, aunque la ultraderecha ha demostrado una vez más lo único que sabe hacer, política de odio y de intolerancia".

Mónica García ha insistido en que Monasterio "ha hecho lo imposible para no debatir, con su provocación y política del odio". "No nos merecemos un partido boicoteando la democracia. En Más Madrid no nos van a encontrar", ha reafirmado.