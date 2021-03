Mónica García reprocha el "100 Montaditos de Europa" en el que Ayuso transforma Madrid

García, reunida en el parque Tierno Galván con colectivos trans este 28 de marzo, ha alertado de que la Comunidad ya está inmersa en una cuarta ola, "con cifras que se están pareciendo a las de febrero, a la cabeza de los contagios, de los ingresos y de las UCI". "No podemos esperar más a que este gobierno absolutamente irresponsable no tome las medidas que necesitamos", ha subrayado Mónica García, que ha descrito como "cóctel explosivo" el que dan forma "el turismo de borrachera y no poner las medidas que se necesitan y que al final se pagan en los hospitales y en las UCI".