Elecciones Madrid 2021: el PSOE despliega una lona en Callao pidiendo a los ciudadanos evitar "el Gobierno de Colón"

No podemos permitirnos que Madrid sea una Comunidad en la que gobierne la ultraderecha‼️ 🌹Evitemos el Gobierno de Colón. 🌹Digamos NO a los extremismos y al odio entre madrileños. 🌹Construyamos un Madrid en serio. #ParemosElGobiernoDeColón

"No a los extremismos, sí a un gobierno serio. No a la confrontación. Se acabó el ruido, la furia y el odio entre madrileños. Los madrileños queremos un Madrid en serio y por eso hacemos un llamamiento a los ciudadanos para que paremos el Gobierno de Colón. No podemos permitirnos que gobierne la ultraderecha", ha lanzado el candidato socialista.