Monasterio defiende el "verdadero feminismo" que no impone ideas ni "arrebata la libertad" a las mujeres

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio , ha defendido este domingo el "verdadero feminismo" que no permite que se impongan las ideas ni que se "arrebate la libertad" a las mujeres.

Monasterio ha criticado que los partidos de izquierda "no se atreven a hablar" de temas como los menores extranjeros no acompañados, de la okupación, ni de lo que hacen con los recursos de los españoles. "No se va todo a la sanidad, la educación o la emergencia social, se va a pagar chiringuitos, entes, fundaciones, consejeros, coches oficiales", ha dicho.