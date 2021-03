Villacís reclama a Montero que censure el escrache de una candidata en lista de Podemos estando embarazada

"Un señor que se queja de los escraches que pasan en su casa, que yo he condenado, lleva a una acosadora de embarazadas en sus filas. Irene Montero, la ministra que nos defiende a todas las mujeres, tiene que condenar el escrache o renunciar a la mitad del presupuesto del Ministerio de Igualdad, porque solo está dispuesta a defender a las mujeres de izquierdas", ha lanzado Villacís a los periodistas durante una visita este 28 de marzo a una caseta informativa de Ciudadanos junto al candidato de partido a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones del 4 de mayo , Edmundo Bal.

La política y los políticos estamos para servir a los ciudadanos y para solucionar sus problemas. No hay ningún candidato que tenga una historia de sacrificio por el país como la de mi compañero @BalEdmundo . Nadie va a representar mejor a los madrileños. pic.twitter.com/K6Np50uqEx

"Me gustaría preguntarle al PSOE que habla de fotos de Colón, por qué va a pactar con alguien que acosa a embarazadas en sus filas. ¿Eso le parece bien a Gabilondo?", ha insistido Villacís, quien da por hecho que el candidato del PSOE no cumplirá su palabras e no pactar con Iglesias tras el 4M.