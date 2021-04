Elecciones Madrid 2021: Vox se reivindica como el partido "de la calle" y carga contra el feminismo "de progres" que "olvida" a las mujeres

"Están dedicados a los murales cuando las chicas en estos barrios no pueden salir a caminar porque les atacan una manada de menas (menores extranjeros no acompañados), ha reprochado, a la vez que ha criticado que se olviden de los problemas que de verdad tienen las mujeres en estos barrios.

En esta línea, ha criticado al candidato del PSOE a las elecciones de Madrid, Ángel Gabilondo , por poner como prioridad la creación de un gobierno paritario en la región. "Dejad de insultarnos a las mujeres, no necesitamos las cuotas (...) Llegaremos donde tengamos que llegar por esfuerzo y mérito, no necesitamos a Gabilondo, a Sánchez, a Pablo Iglesias", ha zanjado Monasterio.

"No vamos a permitir que las jóvenes no tengan libertad"

"No vamos a permitir que las jóvenes no tengan libertad porque no tienen seguridad, porque si se cruzan con un mena en la plaza esa de Calero no sabemos qué les va a pasar y ahí no irán las feministas a decir 'yo sí te creo'", ha denunciado.