El alcalde Martínez-Almeida, en la lista de Ayuso que "abren los del Real Madrid y cierran los del Atleti"

"Hoy es un día en el que he pedido al alcalde que cierre mi lista electoral y sería un honor que lo hiciera" , ha anunciado la propia dirigente madrileña, en declaraciones a los periodistas, junto al regidor, antes de una visita por el distrito de Salamanca.

Ayuso, que no ha querido dar más nombres, ha bromeado con que su lista "la abren los del Madrid y la cierran los del Atleti" . "Aquí va a haber para todos", ha manifestado. Ayuso no ha revelado el resto de miembros de su lista electoral porque se "abriría el melón", por lo que lo comunicará en "los próximos días"

"Agradecerle la confianza y el cariño que ha demostrado a la ciudad de Madrid y en este caso el cariño que me demuestra pidiéndome que cierre su lista electoral como una muestra de confianza hacia los alcaldes del PP en la Comunidad" , ha señalado Almeida a continuación.

Así, ha sostenido que la presidenta "puede tener la seguridad que siendo candidato, y aunque no lo fuera", se va "a volcar en apoyo de ella, del gobierno que ha tenido", a pesar de "los ataques injustos que ha sufrido". "Ha resistido para hacer de Madrid el oasis que es ahora mismo", ha apuntado.

Almeida ha sostenido que es "un honor poder cerrar su lista electoral" y ha hecho hincapié en que "no hay socia que pueda tener yo mejor que Isabel Díaz Ayuso" ni tampoco "hay socia mejor para los madrileños que la presidenta". "Y el 4 de mayo a ganar, a ganar y a ganar", ha concluido. "No puede tener socia mejor y no hay socia mejor para los madrileños", ha añadido el alcalde. “Nos vamos a volcar en apoyo a ella”, ha asegurado, y ha destacado el Gobierno que ha liderado estos dos años pese a “todos los ataques injustos” y que ha servido para hacer de Madrid el “oasis que es ahora mismo”.