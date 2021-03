Ángel Gabilondo califica de "desmadre y despropósito" las aglomeraciones en Madrid este fin de semana

Cree que "ese turismo de borrachera" da una imagen nefasta de la Comunidad y también de los jóvenes cuya gran mayoría "no son así, si no que se preocupan de los demás".

Toque de queda a las 10 y ayudas a hostelería

Gabilondo es consciente de las dificultades del sector de la hostelería y propone una partida de "80 millones de euros en ayudas directas". Y recuerda que el gobierno de Ayuso "no ha dado ninguna ayuda". Cree que los locales pueden permanecer abiertos, pero con más restricciones "para que la cosa no empeore", dado que a su juicio "la situación es alarmante, parece que no hay control".