Ayuso defiende no cerrar los bares: "Es por lo que más me dan las gracias"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha defendido su estrategia sanitaria de no confinar perimetralmente la región y no cerrar la hostelería durante una entrevista en 'Informativos Telecinco'. La dirigente ha asegurado que hay familias que le han agradecido no clausurar sus negocios durante la pandemia.

"Es muy fácil decir que voy a cerrarlo todo y ya te daré alguna subvención en algún momento. Es insensato que familias que llevan toda la vida levantando este país se cierren, no puedan tan siquiera salir a trabajar, que es por lo que más me dan las gracias ", ha explicado.

No ha querido comparar la situación de la capital con la de Comunidad Valenciana, donde bares y restaurantes echaron el cierre de enero a marzo, aludiendo a que no tienen la misma densidad de población. "Solo se podría comparar con Cataluña y no está mucho mejor", ha señalado inmediatamente después. "Cerrar masivamente la actividad comercial y la hostelería no sirve de nada porque el contagio se va a las casas".