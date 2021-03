La despedida de Iglesias en el Congreso: querella contra Egea por cohecho y renuncia al escaño antes de dejar el Gobierno

Pablo Iglesias se marcha del Congreso con otro golpe de efecto. No uno, si no dos. En su última sesión de control al Gobierno ha anunciado que no solo dejará su cargo como vicepresidente segundo del Gobierno si no también el escaño. Y anuncia que denunciará por cohecho al secretario general del PP, Teodoro García Egea, tras el caso de los tránsfugas de Murcia.