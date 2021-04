Elecciones Madrid 2021: Bal acusa a Iglesias de "ver Netflix todo el día" y a Gabilondo de pensar en "jubilarse como Defensor del Pueblo"

En un acto de campaña en la Plaza Mayor de El Molar junto la alcaldesa de la localidad, Yolanda Sanz (C's), la presidenta nacional del partido, Inés Arrimadas, la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, y otros cargos 'naranjas' en consistorios de la geografía madrileña, Bal ha afirmado que el exvicepresidente segundo está buscando "cambiar el coche oficial del Gobierno central por el de la Comunidad de Madrid" . "Me encuentro con algunos candidatos que tienen ideas de bombero, que quieren subir impuestos, crear más chiringuitos y no aportar soluciones de verdad!", ha insistido.

Como ejemplo de esta gestión local, Bal ha señalado al regidor de Valdemoro, Sergio Parra, quien se encontró un "nido de corrupción" y tras dos años en el cargo, "no ha habido ningún caso" . "Estuve con él en Valdemoro, visitando el proyecto para una escuela de educación especial, que no está ni en construcción porque la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha parado la comunidad", ha reprochado el candidato de C's.

Ayuso quiere gobernar con "quien no entiende lo que es la libertad"

Por otro lado, Bal ha cargado contra la voluntad de Ayuso de gobernar con Vox con quien "estaría más cómoda" porque no "le exigiría" en materias como la transparencia o la corrupción. "Quiere gobernar con quien niega el cambio climático, las vacunas, dice que el virus es chino con Soros de por medio. .. Solo cree en un tipo de familia y no entiende el significado de la palabra libertad", ha reprochado.

"Yo quiero gobernar para todos y garantizar la libertad de todos. ¿Puede decir lo mismo Gabilondo? No. ¿Puede decir lo mismo Iglesias? No. ¿Puede decir lo mismo Ayuso? No. ¿Puede decir lo mismo Monasterio? No?, ha enumerado frente a los congregados que le han respondido cada vez con la negativa.