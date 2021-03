Errejón pide al Gobierno que el 4M sea festivo en Madrid para garantizar la igualdad en la participación

Errejón le dice a Gabilondo que "no está el horno para vetos"

Errejón también se ha referido al portazo que el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, ha dado a Pablo Iglesias para pactar después del 4 de mayo. "No está el horno para vetos", la lamentado. Solicita no caer en "sectarismos" para impedir un Gobierno en Madrid con el PP y Vox. Esa es "la amenaza" de estas elecciones, según el diputado. Ante eso, su formación está dispuesta a hablar con todas las fuerzas políticas: "Los únicos vetos que se me ocurren son a los corruptos y los ultras".