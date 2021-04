Elecciones Madrid 2021: Iglesias llama a la "gente que no insulta" a movilizarse y dar la vuelta a "la corrupción"

El candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias , ha llamado este sábado a la "gente que no insulta" y que "no necesita dar un golpe con su bandera" a movilizarse para acabar con el Gobierno actual, y "darle la vuelta a 25 años de corrupción y de desmantelamiento de lo público".

En el acto de arranque de campaña, donde no estaba convocada la prensa pero al que sí ha asistido público uniformado con mascarillas moradas, Iglesias ha dado por iniciada la contienda electoral y ha llamado a que "hable la mayoría" para que -ha dicho- una minoría de madrileños no decida el futuro de todos .

En su opinión, podrá haber un Gobierno distinto si la gente que "no insulta, no grita y no necesita dar un golpe con su bandera" sale a demostrar que "ya está bien de que el barrio de Salamanca tenga que decidir lo que ocurre en el corredor del Henares, las ciudades del sur, Vallecas, Canillejas, San Blas o La Elipa".